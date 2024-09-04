«Путь трезвости, лечения и исправления ошибок»: Моргенштерн* обратился за психологической помощью

Моргенштерн* столкнулся с депрессией и обратился за психологической помощью. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Всем привет из глубочайшей депрессии. Я наконец признал свою болезнь, шиза оказалась не шуткой, и я начал наблюдаться у специалистов. Признал свои зависимости, которые уже дошли до абсолюта и за которыми я совершенно потерял свою личность. Ступаю на долгий путь трезвости, лечения и исправления всех своих ошибок», — пообещал рэпер.

Также артист принес извинения другим публичным персонам, с которыми конфликтовал в недавнем прошлом. В их число попали бывший менеджер Артем Клюшин, создатель паблика «Рифмы и панчи» Михаил Паньшин, блогер и оператор Frame Tamer, блогер Миша Литвин, инфобизнесмен Арут, бывшая жена Дилара Зинатуллина и подруга Лиза Василенко, а также подписчики.

«Я не умел любить, не умел дружить, не знал, что такое семья, относился к людям потребительски, а к себе ждал другого отношения», — отметил музыкант.

«Простите за тыщу обещаний, которыми я сыпался в маниакальной фазе, я даже не помню, что я собирался делать и куда шел. Я улетел в свой шизомир и забыл о главном. Поэтому лечу ****** [долбаную] голову и возвращаюсь к музыке», — заканчивается пост.

На сообщение Моргенштерна отреагировала Зинатуллина в своем телеграм-канале. Девушка обвинила рэпера в манипуляциях, эмоциональном насилии и травле.

По ее словам, артист изменял и издевался над ней, публично оскорблял и унижал, создавал и поддерживал травлю, убеждал стримера Бустера расстаться с ней, настраивал против нее общих друзей.

«Ты увидел отписки и негативные комментарии и решил извиниться, чтобы подчистить свою репутацию. Ты всегда говорил, что твои подписчики и зрители для тебя — это стадо баранов, которые забудут все твои ****** [провалы], стоит только надавить на жалость. <…> Ты никогда не будешь сожалеть о том, сколько боли ты причинил. Ты пишешь этот огромный пост, чтобы вернуть к себе уважение, любовь публики и положительную оценку себя», — считает Дилара.

В разговоре с «Впиской» Моргенштерн признавался, что, находясь в Дубае, стал злоупотреблять алкоголем и подорвал здоровье.

«Меня выгнали — сейчас я за это благодарен реально судьбе. В Дубае я себя довел до того, что мои анализы показали в 10 раз от печени. Я довел себя до панических атак», — говорил он тогда.