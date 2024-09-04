В США из‑за ошибки системы клиенты банка получили «бесплатные деньги». Вскоре их счета заблокировали

В тиктоке появились видео, в которых клиенты американского банка Chase снимают крупные суммы налички. Из‑за сбоя в системе банкоматы принимали поддельные чеки с любой суммой и выдавали «бесконечное количество наличных». Об этом рассказал The New York Post.
На одном из роликов видно, как люди выстраиваются в очередь у отделений Chase в Нью-Йорке, желая воспользоваться «вирусным глюком, чтобы получить бесплатные деньги». На другом видео толпа радостно танцует, подбрасывая в воздух пачки купюр прямо у здания банка Chase в Йонкерсе.
Однако вскоре Chase исправил ошибку и принялся возвращать обратно все деньги, выданные по фальшивым чекам. Клиенты, воспользовавшиеся сбоем, сообщили, что их счета были заблокированы и на них образовались огромные отрицательные балансы.
Один из пользователей тиктока разместил информацию о вычетах с пометкой «ошибка при пополнении счета в банкомате» на общую сумму около 40 тыс. долларов.
Представитель Chase Bank сообщил изданию, что потребителям следует быть настроенными скептически, и если что‑то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, так и есть.
«Мы знаем об этом инциденте, и он был устранен. Независимо от того, что вы видите в интернете, внесение поддельного чека и снятие средств с вашего счета — это просто мошенничество», — добавил сотрудник банка.