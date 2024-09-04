Мать девочки-квадробера подала заявление в полицию на Миа Бойку

Мать девочки-квадробера пожаловалась в полицию на певицу Миа Бойку из‑за оскорбления дочери. Об этом пишет Shot.

По информации телеграм-канала, после инцидента на сцене девочка сильно расстроилась, перестала гулять, «проводит последние теплые денечки дома» и боится выходить на улицу после публичного унижения, а поэтому ей необходима помощь психолога.

Канал отмечает, что родители не видят ничего плохого в квадробинге, — девочка растет вместе с еще пятью братьями и сестрами, занимается танцами, борьбой и играет на фортепиано.

Возмутивший поклонников артистки случай произошел на концерте 1 сентября. Бойка пригласила восьмилетнюю поклонницу на сцену и спросила: «Ты у нас котенок или квадробер? Не дай бог».

Узнав, что девочка занимается квадробикой, Бойка сказала: «Но ты же человек, ты же красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?» Юная поклонница ответила, едва сдерживая слезы: «Ну просто некоторым нравится, я решила тоже заниматься».

В соцсетях певицу раскритиковали, посчитав, что ее слова могут травмировать девочку, привести к социофобии и боязни сцены. «Приходите на концерт любимого исполнителя, а он опускает вас перед всеми остальными», — написал один из комментаторов.

Бойка на поток хейта ответила у себя в телеграм-канале: «Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность».

За маленькую слушательницу вступился Егор Крид. Он отметил, что многие в детстве играли в кошечек и собачек, а также выступил против публичного осуждения детей за их увлечения.