Подозреваемые по делу о смерти Мэттью Перри предстанут перед судом в марте

Назначена официальная дата суда над предполагаемой «кетаминовой королевой» Джасвин Сангхой и доктором Сальвадором Пласенсией, которых обвиняют в поставке Мэттью Перри наркотиков, приведших к его передозировке 28 октября 2023 года, передает Variety.

Если их признают виновными, им грозит несколько десятилетий тюремного заключения. Сангха и Пласенсия заявили о своей невиновности.

Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что обвиняемые «воспользовались зависимостью мистера Перри, чтобы обогатиться». Окружной судья США Шерилин Пис Гарнетт назначила совместный суд над парой на 4 марта 2025 года.

Сангху и Пласенсию арестовали 15 августа по обвинению в сговоре с целью распространения кетамина. Сангху также обвинили по пяти пунктам распространения кетамина, одному пункту хранения с намерением распространения метамфетамина и одному пункту владения помещением, связанного с наркотиками.

Пласенсии также грозит семь пунктов обвинения в распространении кетамина и два пункта обвинения в подделке документов. По неподтвержденным данным, он работал с доктором Марком Чавесом, который пошел на сделку со следствием и должен будет предстать перед мировым судьей 2 октября.

«Если Сангху признают виновной по всем пунктам обвинения, ей грозит от 10 лет до пожизненного заключения. Пласенсии грозит до 10 лет федеральной тюрьмы по каждому пункту, связанному с кетамином, и до 20 лет федеральной тюрьмы по каждому пункту, связанному с фальсификацией записей», — говорится в заявлении прокурора США Эстрады.

Эрик Флеминг и Кеннет Ивамаса, также обвиняемые по этому делу, должны предстать перед судьей Гарнетт 30 октября и 6 ноября соответственно. В настоящее время Сангха находится под стражей, а Пласенсия, Флеминг и Ивамаса вместе с Чавесом отпущены под залог.