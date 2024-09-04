Оператор Tele2 сменил название на T2

Оператор мобильной связи Tele2 устроил ребрендинг. Компания сменит название на T2. Об этом генеральный директор компании Антон Годовиков рассказал «Ведомостям».
Руководитель объяснил переименование «символом времени», которое «стремится к простоте и скорости». Соглашение об использовании наименования и айдентики иностранного бренда действует до 31 декабря 2024 года и продлевалось уже после начала специальной военной операции на территории Украины.
«Мы не стали продлевать права на использование текущего бренда Tele2 со шведами, потому что понимаем: он нам уже жмет. Мы корректно исполняли договор на использование бренда, но больше не видим в нем необходимости», — отметил Годовиков.
Глава компании добавил, что ребрендинг провели за счет текущего маркетингового бюджета, а дополнительных денег потрачено не было. Он не стал раскрывать сумму, участники рынка оценили ее в 15–60 млн рублей.
По информации «Коммерсанта», оператор запланировал ребрендинг еще в прошлом году. Тогда были зарегистрированы домены, обыгрывающие названия Т2, T-plus, t2you. Источник издания связал его с отказом шведской компании продлевать соглашение и ее поисками способов отозвать истекающую лицензию.