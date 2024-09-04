Оператор Tele2 сменил название на T2

Руководитель объяснил переименование «символом времени», которое «стремится к простоте и скорости». Соглашение об использовании наименования и айдентики иностранного бренда действует до 31 декабря 2024 года и продлевалось уже после начала специальной военной операции на территории Украины.

«Мы не стали продлевать права на использование текущего бренда Tele2 со шведами, потому что понимаем: он нам уже жмет. Мы корректно исполняли договор на использование бренда, но больше не видим в нем необходимости», — отметил Годовиков.