«Яндекс Такси» рассказал о росте цен из‑за нехватки водителей

Вчера / 22:12
В Белгородской области мужчина украл из кафе 122 пачки мороженого из‑за невкусной шаурмы
Вчера / 22:50
Американка получила школьный аттестат в 99 лет. Ей пришлось бросить школу во время Второй мировой
Вчера / 21:29
США ввели санкции против RT и Маргариты Симоньян, обвинив их во вмешательстве в выборы
Вчера / 21:23
«Убийства в одном здании» продлили на пятый сезон
Вчера / 21:05
Netflix заказал анимационный сериал по «Сумеркам»
Вчера / 20:34
Сооснователь OpenAI привлек 1 млрд долларов к своему стартапу, «безопасному» конкуренту OpenAI
Вчера / 20:25
Зоозащитники считают, что «кита-шпиона» Хвалдимира застрелили
Вчера / 19:15
Двоих лесорубов застрелили из лука в ходе стычки с коренным населением Амазонии
Вчера / 19:04
Индийский мастер памяти запомнил 14 000 цифр в числе Эйлера и установил рекорд
Вчера / 18:23
«Не будем этого терпеть»: вышел трейлер сериала «Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов»
Вчера / 16:56
«Во все тяжкие», «Игра престолов», «Сопрано»: Rolling Stone выбрал лучшие серии из 100 сериалов
Вчера / 16:50
Депутатка Госдумы предложила работодателям следить, рожают ли их сотрудницы по ребенку в год
Вчера / 16:30
Хоакин Феникс рассказал, что ему было сложнее худеть для второго «Джокера» из‑за танцевальных сцен
Вчера / 16:14
Вышел первый тизер фильма «Майнкрафт» с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа
Вчера / 16:05
В США 11-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве бывшего мэра Луизианы и его дочери
Вчера / 15:44
В США пропавшего кота нашли в 3000 километрах от дома
Вчера / 15:15
Вайнона Райдер и Киану Ривз до сих пор называют друг друга мужем и женой после «свадьбы» на съемках
Вчера / 15:00
Северокорейское пиво для России оказалось китайским
Вчера / 14:37
Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инсульт и некоторое время не мог управлять рукой
Вчера / 14:20
Starlink Илона Маска заблокирует его соцсеть X в Бразилии
Вчера / 14:09
Президент Венесуэлы перенес Рождество на 1 октября
Вчера / 13:08
Мать девочки-квадробера подала заявление в полицию на Миа Бойку
Вчера / 13:05
РКН пригрозил отобрать лицензию у провайдеров за ускорение YouTube
Вчера / 12:05
«Путь трезвости, лечения и исправления ошибок»: Моргенштерн* обратился за психологической помощью
Вчера / 11:53
В США из‑за ошибки системы клиенты банка получили «бесплатные деньги». Вскоре их счета заблокировали
Вчера / 11:29
Подозреваемые по делу о смерти Мэттью Перри предстанут перед судом в марте
Вчера / 10:37
Оператор Tele2 сменил название на T2
Вчера / 09:00
Sony сняла с продажи игру Concord спустя две недели после выхода
Вчера / 02:41
Фильм «Квир» Луки Гуаданьино удостоился 11-минутных оваций на Венецианском кинофестивале
Вчера / 01:46
HBO продаст более 2000 предметов из «Игры престолов». Среди лотов — «Игла» Арьи и платья Дейенерис
Вчера / 00:51
Элтон Джон потерял зрение в одном глазу из‑за серьезной инфекции
Вчера / 00:07
Мужчина из Ганы вошел в Книгу рекордов Гиннесса за обнимание дерева. Он не расставался с ним сутки
3 сентября / 23:13
Российскую легкоатлетку Татьяну Томашову лишили олимпийской медали из‑за допинга
3 сентября / 22:18
Создатель «Южного Парка» признался, что хотел бы уничтожить три сезона шоу
3 сентября / 21:58
В России может появиться пиво из Северной Кореи

«Яндекс Такси» рассказал о росте цен из‑за нехватки водителей

Вчера в 09:41
Фото: Олег Елков/ТАСС

К концу 2024 года цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов» из‑за дефицита около 130 тыс. водителей. Об этом рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков на сессии Восточного экономического форума, передает РБК.

Главными причинами нехватки кадров Петраков назвал ужесточение миграционной политики и регулирование деятельности такси. Из‑за этого водители переходят в другие сферы с сопоставимым заработком, но меньшим количеством требований и расходов.

«Ситуация не улучшается. Мы должны не только давать возможность заработка, но еще и конкурировать за кадры с другими отраслями. Мы должны создавать добавленную стоимость, помогать людям платить налоги и так далее», — прокомментировал Петраков.

Он предупредил, что цены будут расти «на десятки процентов», особенно в пиковые часы в конце года. Чтобы восполнить нехватку водителей, компания попытается оцифровать и упростить часть требований, поделился Петраков.

«[Нужно] дать некое дополнительное окно для применения технологий, снять барьеры на вход в отрасль. Есть довольно серьезное регулирование, которое зачастую достаточно сложно исполнять. Мы точно знаем, что можно оцифровать путевые листы, медицинские осмотры. Можно сделать короткие, вплоть до минуты, дневные полисы страхования», — отметил представитель «Яндекс Такси».

Петраков добавил, что для решения проблемы нужно создавать комфортные условия для легальной работы и быстрого решения вопросов с документами для мигрантов, уже находящихся в России.

Расскажите друзьям
Теги:
Яндекс
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами