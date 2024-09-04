«Яндекс Такси» рассказал о росте цен из‑за нехватки водителей

К концу 2024 года цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов» из‑за дефицита около 130 тыс. водителей. Об этом рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков на сессии Восточного экономического форума, передает РБК.
Главными причинами нехватки кадров Петраков назвал ужесточение миграционной политики и регулирование деятельности такси. Из‑за этого водители переходят в другие сферы с сопоставимым заработком, но меньшим количеством требований и расходов.
«Ситуация не улучшается. Мы должны не только давать возможность заработка, но еще и конкурировать за кадры с другими отраслями. Мы должны создавать добавленную стоимость, помогать людям платить налоги и так далее», — прокомментировал Петраков.
Он предупредил, что цены будут расти «на десятки процентов», особенно в пиковые часы в конце года. Чтобы восполнить нехватку водителей, компания попытается оцифровать и упростить часть требований, поделился Петраков.
«[Нужно] дать некое дополнительное окно для применения технологий, снять барьеры на вход в отрасль. Есть довольно серьезное регулирование, которое зачастую достаточно сложно исполнять. Мы точно знаем, что можно оцифровать путевые листы, медицинские осмотры. Можно сделать короткие, вплоть до минуты, дневные полисы страхования», — отметил представитель «Яндекс Такси».
Петраков добавил, что для решения проблемы нужно создавать комфортные условия для легальной работы и быстрого решения вопросов с документами для мигрантов, уже находящихся в России.