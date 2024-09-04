«Яндекс Такси» рассказал о росте цен из‑за нехватки водителей

К концу 2024 года цены на такси в России могут вырасти «на десятки процентов» из‑за дефицита около 130 тыс. водителей. Об этом рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков на сессии Восточного экономического форума, передает РБК.