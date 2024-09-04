Sony сняла с продажи игру Concord спустя две недели после выхода

Шутер Concord для PlayStation 5 снят с продажи всего через две недели после релиза из‑за необычайно низких продаж и количества игроков. Всем пользователям, купившим игру, пообещали вернуть деньги. Информация об этом появилась в блоге PlayStation.

Concord — это шутер в духе Overwatch, в котором команды из пяти человек сражаются друг с другом на тесных боевых аренах. Запуск проекта стал одним из самых громких игровых провалов в этом году. По данным аналитиков GameDiscoverCo, количество игроков в Steam исчисляется лишь сотнями, а всего оказалось продано менее 25 тыс. копий игры.

«Поклонники Concord, мы внимательно прислушивались к вашим отзывам с момента выхода игры на PlayStation 5 и ПК. <…> Ваша поддержка и сообщество, выросшее вокруг игры, значат для нас очень много», — говорится в заявлении Sony.

«Однако, несмотря на то что многие качества игры нашли отклик у геймеров, мы также признаем, что другие аспекты проекта и нашего первоначального запуска оказались не такими, как мы планировали. Поэтому мы решили вывести игру в офлайн с 6 сентября 2024 года и изучить возможные варианты, которые лучше подойдут нашим игрокам. Пока мы определяем наилучший путь, продажи Concord будут немедленно прекращены и мы начнем предлагать полный возврат средств всем геймерам, которые приобрели игру для PS5 или PC», — сказано в сообщении.