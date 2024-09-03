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Фильм «Квир» Луки Гуаданьино удостоился 11-минутных оваций на Венецианском кинофестивале

Сегодня в 02:41
Кадр: Frenesy Film Company

Фильм «Квир» итальянского режиссера Луки Гуаданьино, известного по лентам «Зови меня своим именем» и «Претенденты», удостоился оваций продолжительностью 11 минут 44 секунды на премьере на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщил Deadline.

По словам издания, публика скандировала имя Гуаданьино в начале аплодисментов. После этого кинематографист позвал звезд картины Дэниэла Крейга, Дрю Старки и Лесли Манвилл выйти к аудитории. Вместе они поклонились зрителям.

Среди людей, поздравивших Гуаданьино с выходом драмы, оказался Педро Альмодовар, автор «Все о моей матери» и «Возвращения». Его работа «Комната по соседству» — пока рекордсмен года по продолжительности аплодисментов.

«Квир» стал адаптацией романа Уильяма С. Берроуза. Сценарий фильма написал автор текста «Претендентов Джастин Курицкес. Он рассказал об американце среднего возраста, который ведет уединенную жизнь в Мехико в 50-х годах. Герой знакомится с молодым студентом, и эта встреча перерастает в значимую связь.

Гуаданьино признавался, что впервые прочитал книгу Берроуза, когда был одиноким 17-летним подростком в Палермо. Будущий режиссер тогда, по собственным словам, влюбился в живое воображение писателя и «почувствовал глубокую связь, которую он с болью описывает на страница, между персонажами, которые воплощают романтизм идеи о приключениях, приключениях с тем, кого ты желаешь и любишь».

Дистрибуцей картины займется студия А24. Премьера в мировом кинопрокате запланирована на 2025 год.

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