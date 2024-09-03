Телеканал HBO и аукционный дом Heritage организуют торги, на которых представят более 2000 предметов, использовавшихся на съемках сериала «Игра престолов». Об этом сообщили на сайте Heritage.
На продажу выставят в том числе платья Серсеи Ланнистер и Сансы Старк, меч «Игла» Арьи Старк и меч «Хранитель клятвы» Джейми Ланнистера, гобелен с Чардревом и черепа драконов из Красного замка.
«Каждый предмет на этом аукционе разработан с необычайной тщательностью и несет в себе глубокое значение», — отметили представители торгов.
Аукцион пройдет в онлайн-формате с 10 по 12 октября. Стартовые цены на лоты начинаются от 500 долларов. Наиболее ценный предмет, доспехи Джейми Ланнистера, продадут минимум за 20 тыс. долларов.
Побороться за Железный трон можно будет, начиная со ставки в 6250 долларов, за искусственную руку Джейми — с 5000, за инвалидное кресло Брана Старка — с 4000, за брошь десницы Тириона Ланнистера — с 3000.