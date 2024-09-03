Элтон Джон потерял зрение в одном глазу из‑за серьезной инфекции

Британский певец Элтон Джон рассказал в инстаграме*, что медленно восстанавливается после «серьезной глазной инфекции», из‑за который сейчас он с трудом может видеть одним глазом.
Музыкант признался, что в течение всего лета лечился под присмотром «отличной команды врачей и медсестер». «Я выздоравливаю, но это чрезвычайно медленный процесс», — отметил Джон.
Артист добавил, что «потребуется некоторое время, прежде чем зрение в пораженном глазу вернется». Он признался, что «рад прогрессу, которого достиг в выздоровлении». «Я спокойно провел лето, восстанавливая силы дома», — написал певец.
Джон поблагодарил медиков и свою семью, которые «так хорошо заботились» о нем в последние недели.
Публикация музыканта вызывала отклик у многих знаменитостей. Теннисистка Билли Джин Кинг заверила Джона, что ему «скоро станет лучше». Супермодель Линда Евангелиста пожелала артисту скорейшего выздоровления.
Певец Спенсер Сазерленд в комментариях к посту просто признался Джону в любви. Ти Джей Осборн из группы Brothers Osborne попросил коллегу «не торопиться и поправляться».
Ранее Элтон Джон уже делился проблемами со здоровьем. В январе 2024 года артист перенес операцию по замене коленного сустава. Из‑за нее он пропустил церемонию вручения премии «Эмми». В марте Джону сделали аналогичную операцию на другой ноге.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.