Мужчина из Ганы вошел в Книгу рекордов Гиннесса за обнимание дерева. Он не расставался с ним сутки

23-летний журналист Абдул Хаким Авал из Ганы попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как обнимал дерево в течение целых суток. Об этом стало известно из публикации на сайте Книги.

Молодой человек не расставался с деревом 24 часа и 21 минуту, или 1461 минуту. Он побил рекорд угандийской экоактивистки Фэйт Патрисии Ариокот — ранее в 2024 году она простояла 16 часов, держа дерево в своих объятиях.

Авал решил превзойти достижение Ариокот, чтобы привлечь внимание к необходимости сохранения природы его страны и противостояния опустыниванию. Теперь с этой же целью мужчина обязуется посадить 1461 дерево.

«Эта попытка в течение длительного времени обнимать дерево, на мой взгляд, отражает важную задачу по сохранению человеческой жизни путем сохранения деревьев», — прокомментировал рекордсмен.

Рекорд Авала вписали в Книгу Гиннесса как «самый длинный марафон по обниманию дерева». Попытки побить его будут отличаться от того, что совершил Авал. Если ганец непрерывно обнимал дерево, то будущим претендентам на рекорд разрешат делать паузы (два часа в день), чтобы бороться с опасными последствиями депривации сна.