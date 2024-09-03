Российскую легкоатлетку Татьяну Томашову лишили олимпийской медали из‑за допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года. Об этом сообщили на сайте суда.
Причиной стало нарушение спортсменкой антидопинговых правил. В допинг-пробах Томашовой от 21 июня и 17 июля 2012 года обнаружили анаболические стероиды.
Бегунью признали виновной в приеме допинга и приговорили к 10-летней дисквалификации в связи с «многочисленными нарушениями». Все результаты Томашовой с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года аннулировали.
Татьяна Томашова — уроженка Перми и серебряный призер Олимпиады 2004 года на дистанции в 1500 метров. На ее счету — две титула чемпионки мира. Их она получила в 2003 и 2005 годах. В 2006 году спортсменка также выиграла Чемпионат Европы.
В 2008 году Томашова уже становилась фигуранткой допинг-скандала. Ее вместе с еще шестью россиянками отстраняли от соревнований из‑за подозрений в подмене анализов. Дисквалификация закончилась в 2011 году.
Интересно, что серебро Олимпиады 2012 года досталось Томашовой из‑за дисквалификации двух соперниц. Изначально россиянка показала четвертый результат. Ее обошли легкоатлетки из Турции, которых позднее уличили в допинге.