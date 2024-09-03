Российскую легкоатлетку Татьяну Томашову лишили олимпийской медали из‑за допинга

Бегунью признали виновной в приеме допинга и приговорили к 10-летней дисквалификации в связи с «многочисленными нарушениями». Все результаты Томашовой с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года аннулировали.

Татьяна Томашова — уроженка Перми и серебряный призер Олимпиады 2004 года на дистанции в 1500 метров. На ее счету — две титула чемпионки мира. Их она получила в 2003 и 2005 годах. В 2006 году спортсменка также выиграла Чемпионат Европы.