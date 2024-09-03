Создатель «Южного Парка» признался, что хотел бы уничтожить три сезона шоу

Один из создателей мультсериала «Южный Парк» Трей Паркер признался, что хотел бы стереть из истории три сезона шоу. Об этом он рассказал в интервью Entertanment Weekly.
Паркер отметил, что уничтожил бы «все, что было до четвертого сезона». Сценарист подчеркнул, что ему стыдно смотреть эпизоды первых сезонов сериала.
«Ладно, нам было около 26 или 27 лет — но серьезно? Мы думали, это было смешно? Мы считали, что это хорошо написано? Господи, да это ужасно», — пояснил Паркер.
«Южный Парк» вышел на экраны в 1997 году. Он рассказал о приключениях группы американских мальчиков. Проект стал вторым по длительности анимационным сериалом в истории американского телевидения после «Симпсонов».