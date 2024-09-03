В России может появиться пиво из Северной Кореи

Компания «Востокбиртрейд» из Комсомольска-на-Амуре получила разрешение на ввоз в Россию пива из Северной Кореи. На соответствующие документы в картотеке Росаккредитации обратил внимание РБК.

Северокорейское пиво можно отнести к категории «очень нишевых продуктов», считает председатель комиссии по производству и обороту пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игорь Хавский.

«[Пиво из КНДР] может быть востребовано на Дальнем Востоке (там традиционно продавалось пиво из Японии и Юго-Восточной Азии) или в корейских ресторанах. Возможно интересное ценовое предложение. Но вряд ли будет массово продаваться, скорее это будут локальные, нишевые продажи», — отметил он.