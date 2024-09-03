В России может появиться пиво из Северной Кореи

Компания «Востокбиртрейд» из Комсомольска-на-Амуре получила разрешение на ввоз в Россию пива из Северной Кореи. На соответствующие документы в картотеке Росаккредитации обратил внимание РБК.
Разрешение касается светлого фильтрованного пива Xinbalu 1999 и «Станция Харбин» компании Heilongjiang Quanrun Beer Co.
Северокорейское пиво можно отнести к категории «очень нишевых продуктов», считает председатель комиссии по производству и обороту пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игорь Хавский.
«[Пиво из КНДР] может быть востребовано на Дальнем Востоке (там традиционно продавалось пиво из Японии и Юго-Восточной Азии) или в корейских ресторанах. Возможно интересное ценовое предложение. Но вряд ли будет массово продаваться, скорее это будут локальные, нишевые продажи», — отметил он.
18 июня Путин впервые с 2000 года прибыл в Северную Корею. В аэропорту его встретил Ким Чен Ын, а в результате визита главы стран подписали «исключительно миролюбивый» договор о взаимной помощи в случае войны.
После встречи глав государств Путин заявил, что уже летом 2024 года туристические группы из России смогут отправиться в Северную Корею. В июле стало известно, что КНДР договорилась о поставках в Россию своих яблок.