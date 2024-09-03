Фиби Дайневор снимется с Заком Эфроном в триллере «Знаменитый»

Звезда сериала «Бриджертоны» Фиби Дайневор снимется с Заком Эфроном, известным по «Классному мюзиклу» и «Величайшему шоумену», в картине «Знаменитый». Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит режиссер Джоди Хилл. Он будет провокационным триллером, исследующим темную сторону славы. Действие истории развернется в Лос-Анджелесе.
Эфрон сыграет в ленте сразу двух персонажей — голливудского сердцееда Джеймса Янсена и его ярого фаната Лэнса Данквиста. Какая роль достанется Дайневор, пока не раскрывается.
По сюжету Лэнс решает прославиться за счет схожести с кинозвездой. Для этого он отправляется в Калифорнию, готовый добиться славы во что бы то ни стало.
Фильм спродюсируют Сэм Эсмейл и Чад Гамильтон из Esmail Corp. и Майкл Сагол из Caviar. Исполнительными продюсерами станут Ник Кришнамурти и Эллисон Хиронака. Дистрибьюторами ленты выступят А24 и Black Bear.