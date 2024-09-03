Участницу Олимпиады в Париже поджег бойфренд. Девушка получила ожоги 75% тела

Угандийская легкоатлетка Ребекка Чептегей, участница Олимпиады в Париже, попала в больницу после нападения бойфренда. Об этом сообщил Associated Press.
Диксон Ндиема атаковал Чептегей у нее дома. Он купил канистру бензина, облил девушку и поджег ее. Ребекка получила ожоги 75% тела. Ее обидчик также пострадал, его госпитализировали.
Каковы были мотивы Ндиемы, не сообщается. Известно, что нападение на Чептегей произошло во время ссоры пары. Соседи спортсменки слышали, как она и ее молодой человек громко ругались.
Чептегей известна как бегунья на длинные дистанции. На Олимпийских играх в Париже она пробежала марафон и заняла 44-е место.