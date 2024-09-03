Себастьян Стэн в образе Дональда Трампа в новом отрывке из фильма «Ученик»

В сети появился отрывок из грядущего фильма Али Аббаси «Ученик». Премьера ленты состоится 24 октября, в разгар президентских выборов США.
В минутном ролике Рой Кон инструктирует Трампа, пока тот дает интервью по телефону. «Я намерен приобрести „Коммодор“ и планирую сделать его самым лучшим зданием в городе, может быть в стране, в мире… Это будет самое лучшее здание в мире», — говорит Кон сдержанным голосом.
Фильму «Ученик», премьера которого состоялась 20 мая на Каннском кинофестивале, было трудно найти покупателя из‑за его противоречивости. По мнению Variety, крупные голливудские студии не хотели трогать ленту, которая шокировала Канны сценой, в которой Трамп насилует свою тогдашнюю жену Ивану, сыгранную Марией Бакаловой.
После этого кампания Трампа пригрозила судебным иском авторам фильма, заявив: «Этот мусор — чистая выдумка, которая сенсационно преподносит ложь, которая давно развенчана».
«„Ученик“ — это исследование власти и амбиций в мире коррупции и обмана. Это история наставника и протеже, повествующая о происхождении американской династии. Картина расскажет об одних из самых влиятельных людей мира и моральной цене культуры победителей и проигравших», — гласит официальный логлайн.
В фильме снялись Себастьян Стэн и Мария Бакалова, а также обладатель премии «Эмми» за роль в сериале «Наследники» Джереми Стронг. Он сыграл Роя Кона — юриста, который помогал Трампу.