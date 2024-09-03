Себастьян Стэн в образе Дональда Трампа в новом отрывке из фильма «Ученик»

В минутном ролике Рой Кон инструктирует Трампа, пока тот дает интервью по телефону. «Я намерен приобрести „Коммодор“ и планирую сделать его самым лучшим зданием в городе, может быть в стране, в мире… Это будет самое лучшее здание в мире», — говорит Кон сдержанным голосом.