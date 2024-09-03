«Он не болен. Он идеален»: Вышел новый тизер «Джокера: Безумия на двоих»

В преддверии премьеры на Венецианском кинофестивале 4 сентября в сети появился новый тизер «Джокера: Безумия на двоих» с Леди Гагой и Хоакином Фениксом. Фильм появится в кинотеатрах 4 октября.

В ролике мы видим Артура Флека, маниакально смеющегося, пока голоса за кадром произносят: «Ты болен. Ты в бреду», «Он монстр», «Это психически больной человек». «Он не болен! Он идеален», — огрызается Харли Квинн в исполнении Гаги. В конце тизера мы слышим ее голос за кадром, который шепчет: «Ты — Джокер».