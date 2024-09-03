«Он не болен. Он идеален»: Вышел новый тизер «Джокера: Безумия на двоих»

В преддверии премьеры на Венецианском кинофестивале 4 сентября в сети появился новый тизер «Джокера: Безумия на двоих» с Леди Гагой и Хоакином Фениксом. Фильм появится в кинотеатрах 4 октября.
В ролике мы видим Артура Флека, маниакально смеющегося, пока голоса за кадром произносят: «Ты болен. Ты в бреду», «Он монстр», «Это психически больной человек». «Он не болен! Он идеален», — огрызается Харли Квинн в исполнении Гаги. В конце тизера мы слышим ее голос за кадром, который шепчет: «Ты — Джокер».
Действие сиквела будет происходить спустя два года после событий оригинального фильма. Джокер, ожидающий смертной казни, оказывается в психиатрической клинике, где встречает Харли Квинн, которая становится одержима им. Они влюбляются друг в друга, а когда Джокер перестает принимать лекарства, он попадает в фантастический мир, вдохновленный классическими мюзиклами.
Ранее директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера назвал «Джокера: Безумие на двоих» «одним из самых смелых фильмов в американском кино последних лет».
Первый трейлер сиквела собрал 167 млн совокупных просмотров за 24 часа с момента своего выхода и стал самым популярным анонсом студии Warner Bros. за последние несколько лет.
Несмотря на предрекаемый успех предстоящей ленты, ее режиссер Тодд Филлипс сказал, что вторая часть франшизы о Джокере станет для него последней. Постановщик выразил желание вернуться к комедиям.