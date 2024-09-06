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«Перекресток» проводил лето велнес-вечеринкой с йогой на крыше

Сегодня в 10:52
Фото: предоставлено пресс-службой

Сеть супермаркетов «Перекресток» организовала велнес-вечеринку в City Retreat Club в Шмитовском проезде, провела на ней йога-практику на крыше и рассказала об обновлении бренда «Зеленая линия».

Мероприятие прошло 29 августа. На нем лекцию о полезных завтраках прочитала нутрициолог Юлия Бобейка. Она объяснила, почему к утренней каше необходимо добавлять белок, а кофе разбавлять жирными сливками, если вы пьете его натощак.

Бобейка подчеркнула, что людям, которые тяжело набирают вес, необходимо обращать внимание на состояние своего пищеварения, а всем остальным не пропускать первого приема пищи. Он, как отметила специалист, должен состояться в первый час после пробуждения.

«Если вы с утра занимаетесь натощак и чувствуете себя хорошо во время и после тренировки, поесть нужно сразу после ее окончания. Обращайте внимание на то, какое у вас состояние. Если вам хочется полежать или вы чувствуете слабость, то в таком случае тренировки натощак вам не подойдут».
Юлия Бобейка
Нутрициолог

Тему здорового питания на мероприятии продолжила лидер развития бренда «Зеленая линия» Любовь Лесных. По ее словам, компания хочет помочь покупателям питаться с пользой.

«Правильное питание — это забота о себе, а не ограничение, не исключение чего‑то. Это очень важно. В жизни и так полно стресса, лишний стресс никому не нужен. Потому питание должно быть вкусным, разнообразным, сбалансированным, качественным и свежим».
Любовь Лесных
Лидер развития бренда «Зеленая линия»

В ассортименте «Зеленой линии» появляется все больше товаров для людей, которым важен здоровый образ жизни. На полках «Перекрестка» уже можно найти продукты без сахара, глютена, лактозы, веганские и высокобелковые продукты, полезные снеки и сладости.

В ближайшие месяцы бренд представит линейку биологически активных добавок. Они будут выпущены не в традиционной форме таблеток, а в виде жевательных конфет и снеков. БАДы, как и другая продукция, станут доступны в сервисах доставки, в том числе «Яндекс Еде», Delivery и «Тинькофф Городе».

Кроме того, в супермаркетах появятся корнеры правильного питания — выделенные зоны, где можно будет найти все полезные товары. 29 корнеров уже открылись в Москве, Петербурге, Воронеже, Волгограде и Нижнем Новгороде. До конца года их станет 125.

Гости велнес-вечеринки уже смогли попробовать здоровые продукты. Их угостили хлебцами из семян льда, зерновыми флайчипсами, пастилками и сушеными фруктами, а также свежими смузи.

Золотой час перед закатом солнца участники мероприятия провели на крыше: там Лесных провела бережное занятие по йоге. После тренировки гости занялись творчеством на мастер-классе по сбору букетов из сухоцветов.

«Зеленая линия» — собственный бренд сети «Перекресток». В товарах, которые производятся под этой маркой, нет искусственных добавок и вредных веществ. У них натуральный состав и короткий срок годности. В ассортименте — более 650 продуктов.

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