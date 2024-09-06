«Перекресток» проводил лето велнес-вечеринкой с йогой на крыше

Сеть супермаркетов «Перекресток» организовала велнес-вечеринку в City Retreat Club в Шмитовском проезде, провела на ней йога-практику на крыше и рассказала об обновлении бренда «Зеленая линия».
Мероприятие прошло 29 августа. На нем лекцию о полезных завтраках прочитала нутрициолог Юлия Бобейка. Она объяснила, почему к утренней каше необходимо добавлять белок, а кофе разбавлять жирными сливками, если вы пьете его натощак.
Бобейка подчеркнула, что людям, которые тяжело набирают вес, необходимо обращать внимание на состояние своего пищеварения, а всем остальным не пропускать первого приема пищи. Он, как отметила специалист, должен состояться в первый час после пробуждения.
Тему здорового питания на мероприятии продолжила лидер развития бренда «Зеленая линия» Любовь Лесных. По ее словам, компания хочет помочь покупателям питаться с пользой.
В ассортименте «Зеленой линии» появляется все больше товаров для людей, которым важен здоровый образ жизни. На полках «Перекрестка» уже можно найти продукты без сахара, глютена, лактозы, веганские и высокобелковые продукты, полезные снеки и сладости.
В ближайшие месяцы бренд представит линейку биологически активных добавок. Они будут выпущены не в традиционной форме таблеток, а в виде жевательных конфет и снеков. БАДы, как и другая продукция, станут доступны в сервисах доставки, в том числе «Яндекс Еде», Delivery и «Тинькофф Городе».
Кроме того, в супермаркетах появятся корнеры правильного питания — выделенные зоны, где можно будет найти все полезные товары. 29 корнеров уже открылись в Москве, Петербурге, Воронеже, Волгограде и Нижнем Новгороде. До конца года их станет 125.
Гости велнес-вечеринки уже смогли попробовать здоровые продукты. Их угостили хлебцами из семян льда, зерновыми флайчипсами, пастилками и сушеными фруктами, а также свежими смузи.
Золотой час перед закатом солнца участники мероприятия провели на крыше: там Лесных провела бережное занятие по йоге. После тренировки гости занялись творчеством на мастер-классе по сбору букетов из сухоцветов.
«Зеленая линия» — собственный бренд сети «Перекресток». В товарах, которые производятся под этой маркой, нет искусственных добавок и вредных веществ. У них натуральный состав и короткий срок годности. В ассортименте — более 650 продуктов.