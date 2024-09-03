Эми Адамс в трейлере черной комедии «Ночная сучка»

Searchlight Pictures опубликовала первый трейлер черной комедии «Ночная сучка». Премьера фильма состоится 6 декабря.
Сюжет рассказывает о женщине, которая отказывается от карьеры, чтобы стать мамой-домохозяйкой. Однако вскоре ее новая жизнь начинает принимать сюрреалистический оборот. Девушке начинает казаться, что она превращается в собаку.
Режиссером выступила Мариель Хеллер. Ранее она сняла картину «Сможете ли вы меня простить?». Главную роль исполнила шестикратная номинантка на премию «Оскар» Эми Адамс («Лига справедливости», «Прибытие»).
В ленте также снялись Скут МакНейри, Арли Патрик Сноуден, Эммет Джеймс Сноуден, Зои Чао, Мэри Холланд, Арчана Раджан и Джессика Харпер.