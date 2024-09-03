Екатерина Мизулина подала в суд на Артемия Лебедева и Юрия Дудя*

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала иск к блогерам Юрию Дудю* и Артемию Лебедеву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Лига безопасного интернета и Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к иностранному агенту Юрию Дудю и блогеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд города Москвы», — уточнили в пресс-службе.

Ранее общественница пообещала подать в суд на Лебедева и Дудя после их совместного интервью, в котором дизайнер назвал Лигу безопасного интернета «****** [фигней] на палке».

«Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех ***** [трахать] и рассказывать, как надо себя вести. Это такой же ****** [пипец]. Государство должно с такими людьми бороться, это же инфотерроризм», — сказал Лебедев, добавив, что деятельность организации отпугивает людей от России.

Мизулина потребовала возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей — деньги она пообещала направить семьям участников СВО.

Позже Лебедев извинился перед общественницей, отметив, что не намеревался задевать ее саму и ее организацию. «Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», — сказал он.

При этом блогер отметил, что деятельность Лиги безопасного интернета он все еще не поддерживает и намерен «продолжать бороться» с ней, а Мизулина вправе обратиться в суд, как собиралась ранее.

Мизулина заявила, что не принимает «так называемые извинения» Артемия Лебедева. «Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело — пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию», — написала она в своем телеграм-канале.