Вышел первый тизер сериала «Чужой: Земля»

Студия FX представила дебютный тизер сериала «Чужой: Земля» от Ноа Хоули — шоураннера «Фарго» и «Легиона». Премьера состоится в 2025 году.

«Когда таинственный космический корабль терпит крушение на Земле, молодая девушка и группа солдат совершают судьбоносное открытие, которое ставит их лицом к лицу с самой большой угрозой планеты», — говорится в официальном описании.

Главную роль в сериале сыграет Сидни Чандлер, появлявшаяся в фильме «Не беспокойся, дорогая» и мини-сериале «Пистол». Также в актерский состав вошли Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Сэмюэль Бленкин, Бабу Сизей, Дэвид Рисдал, Эдриан Эдмондсон, Адарш Гурав, Джонатан Аджайи, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк, Дьем Камилла и Моэ Бар-Эль.

Босс FX Джон Ландграф ранее назвал шоу «большим творческим переосмыслением» франшизы «Чужого» и сравнивал его с самой известной работой Хоули «Фарго». Он также подтвердил, что проект «изначально задумывался как долгосрочный сериал».