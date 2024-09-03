22% мужчин готовы оставить работу, если зарплаты девушки хватит на двоих

Каждый второй мужчина готов встречаться с девушкой, чей доход значительно выше. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе дейтинг-сервиса «Мамба».

Согласно опросу, больше половины респондентов-мужчин не видят проблемы в том, что партнерша зарабатывает больше них. 22% мужчин рассказали, что готовы оставить работу и заниматься делами по дому, если зарплаты девушки хватит на двоих.

Отвечая на вопрос про самооценку в отношениях с разным доходом, более половины респондентов-мужчин отметили, что высокая зарплата девушки не влияет на их восприятие собственной мужественности.

«Еще треть джентльменов призналась, что обретают повышенную мотивацию в достижении поставленных целей, строя отношения с девушкой успешнее их. Леди в данном вопросе более категоричны. Почти 70% опрошенных убеждены, что рядом с мужчиной, имеющим доход пониже, невозможно раскрыть свою внутреннюю богиню», — рассказали в дейтинг-сервисе.