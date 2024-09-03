Эллен ДеДженерес выпустит последний стендап-спешел, в котором расскажет об уходе из шоу-бизнеса

Бывшая ведущая ток-шоу Эллен ДеДженерес возвращается с последним комедийным спешелом в своей карьере, передает Variety.
Премьера «Эллен ДеДженерес: For Your Approval» состоится 24 сентября на Netflix. В спешеле комикесса расскажет, как ее «вышвырнули из шоу-бизнеса» после того, как ее ток-шоу закрылось из‑за обвинений в угрозах, расизме и сексуальных проступках. «Отвечая на ваш вопрос — да, я буду говорить об этом. Да, это мой последний выпуск», — говорится в заявлении ДеДженерес.
«Впервые за 6 лет Эллен ДеДженерес возвращается на сцену в комедийном шоу „Эллен ДеДженерес: For Your Approval“. В последнем спешеле карьеры Эллен рассказывает о себе и о том, чем она занимается с тех пор, как ее „выгнали из шоу-бизнеса“. От разведения кур и параллельной парковки до суровой реальности становления звезды, она погружается в свои стендап-корни и смеется над самыми правдивыми и абсурдными аспектами жизни», — говорится в официальном описании.
В начале этого года ДеДженерес вернулась на сцену со стендап-туром «Ellen’s Last Stand…Up Tour», где уделила немало времени спорам вокруг своего ток-шоу, начавшимся с внутреннего расследования плохих условий труда на проекте.
«Шоу Эллен ДеДженерес» завершилось после почти 20 лет в эфире в мае 2022 года после многочисленных обвинений в расизме, сексуальных проступках и угрозах на съемочной площадке. ДеДженерес публично принесла извинения, а три продюсера были уволены.