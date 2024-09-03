«Сперва тебя придется убить»: вышел трейлер «Улыбки-2»

Paramount Pictures представила первый трейлер «Улыбки-2» — сиквела громкого хоррора 2022 года. Картина выйдет в мировой прокат 16 октября.
В центре сюжета находится молодая поп-артистка Скай Райли. Собираясь в мировой тур, девушка становится свидетельницей самоубийства бывшего одноклассника.
Пережитая травма начинает преследовать девушку на фоне загруженного концертного графика и постоянного внимания. Отпечатавшаяся на лице погибшего улыбка сводит ее с ума. Артистке приходится идти на крайние меры, чтобы избавиться от пугающего и навязчивого видения.
В главной роли в новом фильме играет Наоми Скотт («Аладдин» 2019 года), к ней присоединились Лукас Гейдж («Дом у дороги»), Розмари ДеУитт («Во все тяжкое») и Дилан Джелула («Герой наших снов»). В режиссерское кресло вернулся Паркер Финн, поставивший оригинальную ленту.
Первая часть обрела огромный успех в кинопрокате в 2022 году. При бюджете в 17 млн долларов он собрал кассу в 200 млн.