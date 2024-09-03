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У Гавайских островов с яхты спасли женщину, ребенка, кошку и черепаху

Вчера в 17:52
Фото: Joel Bengs/Unsplash

Береговая охрана и ВМС США спасли женщину, ее дочь и домашних животных с яхты, попавшей в шторм у побережья Гавайских островов, передает KTLA.

Сотрудники Объединенного спасательно-координационного центра в Гонолулу получили сигнал бедствия от аварийного радиомаяка примерно в 925 милях к востоку от острова.

Они связались с судами, которые могли находиться поблизости, и отправили на поиск потерпевших самолет HC-130 Hercules, который и обнаружил 47-футовое судно Albroc под французским флагом. Система управления парусника была повреждена. На борту находилась 47-летняя женщина, ее 7-летняя дочь, кошка и черепаха, а также погибший мужчина.

Экипаж не смог установить связь с женщиной, но увидел, как она зажгла две сигнальные ракеты. Эвакуировать людей с яхты не удалось из‑за шторма, поэтому береговая охрана вызвала военный корабль William P.Lawrence, а также сингапурский танкер, который находился примерно в 290 милях к югу от севшего на мель судна.

Первым до яхты добрался именно он, однако его экипаж не смог поднять на борт пострадавших из‑за еще большего ухудшения погоды. Спасателям пришлось дожидаться военного корабля еще почти сутки.

Экипаж William P.Lawrence смог эвакуировать с яхты людей и животных, однако тело мужчины не удалось доставить на борт. Судно Albroc осталось дрейфовать в 1600 км от Гонолулу.

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