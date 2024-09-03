Полумна, Джинни и братья Уизли в первом трейлере кондитерского шоу по «Гарри Поттеру»

На ютубе появился первый взгляд на кондитерское шоу «Гарри Поттер: Волшебники выпечки» («Harry Potter: Wizards of Baking»). Его премьера состоится до конца осени, точная дата не называется.
Ведущими проекта стали актеры Джеймс и Оливер Фелпсы (Фред и Джордж Уизли). В ролике повара готовят блюда, вдохновленные вселенной «Гарри Поттера», например, сладкого феникса Фоукса, машину Уизли на Гремучей иве, поле для квиддича и дементоров.
В ролике также появились приглашенные гости: Уорвик Дэвис (Крюкохват), Эванна Линч (Полумна) и Бонни Райт (Джинни). Кто еще придет в шоу из поттерианы, не раскрывается.
Шоу снималось на студии в Ливсдене — там же, где и серия фильмов о Гарри Поттере. В первом взгляде авторы показали «Нору», «Гринготтс», Платформу 9¾ и Большой зал.