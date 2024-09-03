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В Новосибирске участницу «Пацанок» оскорбили из‑за короткой стрижки, а ее подругу избили

Вчера в 17:09
Фото: из соцсетей Виктории Фоминой

В Новосибирске неизвестные избили подругу звезды «Пацанок» Бэллы Кузнецовой. Конфликт начался с оскорблений в адрес участницы телешоу, обидчики сказали, что она похожа на мужчину. Об этом пишет «НГС.ру».

В потасовку попала местная блогерка Виктория Фомина. Когда она с восьмимесячной дочерью и Кузнецовой гуляла в районе парка, к ним пристали мужчина и две женщины, начали оскорблять девушку с короткой стрижкой.

«Бэлла меня одернула и сказала: „Вик, не надо, не обращай внимания“. Я просто повернулась и ответила им: „Ребят, придите в себя, не надо так выражаться“. Меня начали оскорблять, очень много матов полетело, и мы начали потихоньку уходить», — рассказала Фомина в беседе с журналистами.

«Они орут что‑то вслед, и тут проскальзывает фраза: „И выродок в коляске у них такой же“. Вот это меня конкретно зацепило, как можно про маленького ребенка вообще такую дичь сказать? Я подхожу и говорю: „А теперь повтори, что ты сказал про ребенка, и извинись“», — добавила она.

Блогерка вспомнила, как мужчина плеснул ей пивом в лицо, после чего она получила удар, ответила и получила еще один от другой девушки: «Потасовка происходила минут десять, мне прилетело в голову, и я отключилась на несколько секунд».

Обидчики забрали у Фоминой сумку с телефоном, документами, ключами от машины и подарочными конвертами с деньгами. Ее удалось вернуть после приезда патрульной машины, все участники драки позже попали в отделение.

«Мы заходим в кабинет, а там они начали материть меня дальше, сказали: „Ребят, может, договоримся?“ То есть на взятку намекали, и все это при полиции. Полиция не отправила их на освидетельствование. При досмотре у них нашли 150 тысяч рублей наличными, я попросила снять отпечатки пальцев с них — там могли быть мои деньги из конвертов», — утверждала девушка.

«Мне полиция ответила, что они сами разберутся, как работать. Мне не оказали первую помощь, не отправили в больницу, я в итоге сама поехала за рулем — еще и врезалась по дороге, потому что у меня голова кружилась», — сокрушалась она.

В больнице у Фоминой зафиксировали перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины, а также направили на госпитализацию.

В областном управлении МВД журналистам ответили, что полиция проводит проверку не только по факту избиения, но и из‑за хищения имущества. В пресс-службе отметили, что другие участники потасовки также написали заявление на блогерку из‑за причинения телесных повреждений.

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