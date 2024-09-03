Вышел трейлер «Идеальной пары» с Николь Кидман

Netflix опубликовал трейлер шестисерийного сериала «Идеальная пара». Его премьера состоится 5 сентября.
Шоу основано на одноименном романе Элин Хильдербранд. Сюжет рассказывает об Амелии Сакс, которая готовится выйти замуж за представителя одной из самых богатых семей на Нантакете.
Свадьба должна стать самой яркой в сезоне. Однако все идет не по плану, когда на пляже появился труп.
«Эти люди привыкли получать все, что хотят. Как только они почувствуют, что теряют контроль, они сожгут все дотла», — отметил в трейлере шеф полиции Дэн Картер.
Главные роли в сериале исполнили Николь Кидман, Лив Шрайбер, Ив Хьюсон, Дакота Фэннинг, Меганн Фэхи. Режиссером и исполнительным продюсером проекта выступила Сюзанна Бир — создательница «Ночного администратора», «Птичьего короба» и «Отыграть назад».