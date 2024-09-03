Telegram удалил 25 порнодипфейков и принес извинения властям Южной Кореи

Администрация Telegram удалила 25 порноматериалов и принесла извинения южнокорейским властям. Об этом пишет новостное агентство Yonhap со ссылкой на заявление комиссии по коммуникационным стандартам страны (KCSC).
Медиарегулятор получил письмо от представителя мессенджера в восточноазиатском регионе с подтверждением того, что компания удалила «25 материалов с сексуальной эксплуатацией». Кроме того, руководство стартапа извинилось за недопонимание в связи с этим вопросом и поделилось со службой по контролю за СМИ эксклюзивным адресом электронной почты для будущего общения.
Согласно релизу KCSC, комиссия попросила Telegram организовать горячую линию с южнокорейскими властями, чтобы лучше реагировать на незаконный контент на платформе.
«Мы хотим укрепить сотрудничество с Telegram, создать горячую линию и начинаем с эксклюзивного адреса электронной почты, чтобы решить проблему распространения дипфейк-материалов с сексуальной эксплуатацией и в конечном итоге искоренить цифровые материалы о сексуальных преступлениях», — отметил представитель ведомства.
Расследование в отношении мессенджера было открыто на прошлой неделе. В полиции заявляли, что компания не предоставляет нужные для расследования данные, включая информацию об аккаунтах.
Павел Дуров на прошлой неделе наконец был отпущен под судебный надзор в Париже после задержания в аэропорту. Во Франции его обвиняют в соучастии в хранении порноматериалов, обороте наркотиков, мошенничестве, обеспечении незаконных транзакций и по другим статьям.