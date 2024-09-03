Telegram удалил 25 порнодипфейков и принес извинения властям Южной Кореи

Администрация Telegram удалила 25 порноматериалов и принесла извинения южнокорейским властям. Об этом пишет новостное агентство Yonhap со ссылкой на заявление комиссии по коммуникационным стандартам страны (KCSC).

Медиарегулятор получил письмо от представителя мессенджера в восточноазиатском регионе с подтверждением того, что компания удалила «25 материалов с сексуальной эксплуатацией». Кроме того, руководство стартапа извинилось за недопонимание в связи с этим вопросом и поделилось со службой по контролю за СМИ эксклюзивным адресом электронной почты для будущего общения.