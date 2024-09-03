На Болотной устроят открытый модный показ под огромным куполом. Для гостей выступит Антоха MC

Вечером 4 сентября на Болотной площади пройдет открытый модный показ российских брендов. Об этом «Афише Daily» рассказали в «Яндекс Маркете», который организует ивент с креативной командой экспертов.

Участвуют 20 брендов и более 100 моделей: они продемонстрируют женские, мужские и детские образы, которые будут актуальны осенью и зимой. Для показа Болотную площадь накроют 11-метровым куполом, на пошив которого ушло полтора километра парашютного шелка.