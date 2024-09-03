На Болотной устроят открытый модный показ под огромным куполом. Для гостей выступит Антоха MC

Вечером 4 сентября на Болотной площади пройдет открытый модный показ российских брендов. Об этом «Афише Daily» рассказали в «Яндекс Маркете», который организует ивент с креативной командой экспертов.
Участвуют 20 брендов и более 100 моделей: они продемонстрируют женские, мужские и детские образы, которые будут актуальны осенью и зимой. Для показа Болотную площадь накроют 11-метровым куполом, на пошив которого ушло полтора километра парашютного шелка.
Среди брендов-участников — ZNWR, Chernim Cherno, Sorry, I’m Not, Red September, You Wanna, Chaika, Ro.Ko.Ko, Rushev, Gate31, Befree, Zarina, Gloria Jeans и Love Republic.
Над показом работали эксперты модной индустрии: продюсер Артем Кривда, стилист Руслан Фоменко, стилист по волосам и макияжу Артем Лякин, режиссер Ирина Куликова, композитор Иван Иванина.
«Этим показом мы стремимся подчеркнуть, что мода становится доступнее: каждый образ составлен из актуальных коллекций российских брендов, которые можно найти и на „Яндекс Маркете“. Необязательно тратить много, чтобы выглядеть стильно и актуально», — отметил продюсер показа Артем Кривда.
Перед показом, в 19.00, гостей ждет диджей-сет, далее в 20.00 начнется показ, а по его завершении, в 21.00, на площадке выступит Антоха MC. Прийти можно бесплатно, регистрация тоже не нужна. Мероприятие станет частью форума «Территория будущего. Москва 2030».