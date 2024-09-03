В Китае задержали скульптора-диссидента Гао Чжэня

Китайского скульптора-диссидента Гао Чжэня задержали по подозрению в «оскорблении революционных героев и мучеников», сообщил его брат и творческий партнер Гао Цян в фейсбуке*.

Чжэнь покинул Китай два года назад и переехал в США, но периодически навещал родственников. Во время одного из таких визитов его задержали власти провинции Хэбэй.

По словам его брата, около 30 полицейских ворвались в студию братьев в городе Саньхэ. Они также конфисковали несколько произведений искусства. Если Чжэня признают виновным, ему может грозить до 3 лет тюрьмы.