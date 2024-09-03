В Китае задержали скульптора-диссидента Гао Чжэня

Китайского скульптора-диссидента Гао Чжэня задержали по подозрению в «оскорблении революционных героев и мучеников», сообщил его брат и творческий партнер Гао Цян в фейсбуке*.
Чжэнь покинул Китай два года назад и переехал в США, но периодически навещал родственников. Во время одного из таких визитов его задержали власти провинции Хэбэй.
По словам его брата, около 30 полицейских ворвались в студию братьев в городе Саньхэ. Они также конфисковали несколько произведений искусства. Если Чжэня признают виновным, ему может грозить до 3 лет тюрьмы.
Несколько известных китайских творческих деятелей написали открытое письмо, в котором призвали власти освободить Гао. «Сегодня полицейское управление Саньхэ, похоже, рассматривает художественные работы Гао Чжэня как свидетельство преступления, повторяя преследования времен Культурной революции», — говорится в письме.
Братья Гао известны своими провокационными скульптурами, в которых они критикуют основателя КНР Мао Цзэдуна и его режим. С 1980-х годов художники получили международное признание.
Среди их работ — «Вина Мао», бронзовая статуя коммунистического диктатора, стоящего на коленях и раскаивающегося, «Казнь Христа», изображающая Иисуса, стоящего перед расстрельной командой Мао, и «Мисс Мао», коллекция статуй Мао с большой грудью и выступающим носом.
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