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Учителя из КНДР начнут учить приморских школьников корейскому

Вчера в 15:34
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В Приморский край привезут учителей из КНДР, они будут обучать школьников корейскому языку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В процессе переговоров были достигнуты договоренности о том, что учителя из Пхеньяна, владеющие русским языком, приедут для обучения русских детей корейскому языку», — рассказала министр образования Приморья Эльвира Шамонова по итогам визита в Северную Корею.

«Также рассматривается предложение о привлечении школьников Центральной школы № 1 Пхеньяна к программам работы одаренных детей центра „Сириус-Приморье“, Дома научных коллабораций Дальневосточного федерального университета для решения совместных практико-ориентированных задач», — добавила она.

В пресс-службе также отметили успешную организацию поездки российских школьников в международный детский лагерь «Сондовон». Эти летом туда съездили больше 200 детей из России, 160 из них приехали из Приморья.

На прошлой неделе стало известно, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака. Конный спорт — это часть жизни правящей семьи в КНДР и символ принадлежности к привилегированному сословию.

Британская газета The Times сочла подарок «признаком растущей близости» между северокорейским и российским лидерами.

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