Глава Якутии предложил отправлять чиновников на учебу в США, чтобы «учиться у противника»

Глава Якутии Айсен Николаев призвал не стесняться отправлять чиновников на учебу в недружественные страны. Его слова передает ТАСС.
«Та команда, которая развивает креативную индустрию [в Якутии], мы ее специально направляли в Массачусетский технологический институт в Бостоне, „бостонская восьмерка“ — я их называю», — сказал Николаев.
По словам главы Якутии, не надо стесняться «ездить учиться у наших противников, если мы сами еще не научились делать это лучше». «Надо уметь учиться, а дальше делать уже лучше», — добавил он.
В апреле 2024 года Николаев подписал указ о развитии креативной экономики в Якутии. Согласно документу, более 70 тыс. местных жителей будут заняты в бизнесе творческой направленности к 2030 году. Правительство предлагает поддержку кино, анимации, компьютерных игр и музыки, которые были созданы якутскими авторами.