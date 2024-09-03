Глава Якутии предложил отправлять чиновников на учебу в США, чтобы «учиться у противника»

Глава Якутии Айсен Николаев призвал не стесняться отправлять чиновников на учебу в недружественные страны. Его слова передает ТАСС.

«Та команда, которая развивает креативную индустрию [в Якутии], мы ее специально направляли в Массачусетский технологический институт в Бостоне, „бостонская восьмерка“ — я их называю», — сказал Николаев.

По словам главы Якутии, не надо стесняться «ездить учиться у наших противников, если мы сами еще не научились делать это лучше». «Надо уметь учиться, а дальше делать уже лучше», — добавил он.