В Брянске устроили крестный ход для «спасения Отечества и Брянщины от вражеского вторжения»

Священники объехали вокруг города со Свенской иконой Божьей Матери, написанной в XII веке. В пути они читали акафист (хвалебно-благодарственное пение) иконе и исполняли песнопения Пресвятой Богородице.

Такой крестный ход в Брянске устраивают ежегодно в благодарность за спасение от наполеоновских войск. В 1812 году жители города, узнав, что им грозит опасность, взяли Свенскую икону Божьей Матери и пронесли ее крестным ходом по улицам. Во время шествия, как сообщают в Брянской епархии, пришла новость, что враг отступил. Православные считают, что этому поспособствовали молитвы жителей Брянска.