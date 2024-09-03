В Брянске устроили крестный ход для «спасения Отечества и Брянщины от вражеского вторжения»

Вокруг Брянска прошел автомобильный крестный ход, говорится на сайте региональной епархии. Участники молились о «спасении нашего Отечества и родной Брянщины от вражеского вторжения».
Священники объехали вокруг города со Свенской иконой Божьей Матери, написанной в XII веке. В пути они читали акафист (хвалебно-благодарственное пение) иконе и исполняли песнопения Пресвятой Богородице.
Такой крестный ход в Брянске устраивают ежегодно в благодарность за спасение от наполеоновских войск. В 1812 году жители города, узнав, что им грозит опасность, взяли Свенскую икону Божьей Матери и пронесли ее крестным ходом по улицам. Во время шествия, как сообщают в Брянской епархии, пришла новость, что враг отступил. Православные считают, что этому поспособствовали молитвы жителей Брянска.
В конце августа священники РПЦ провели молебен рядом с горящей в Ростовской области нефтебазой, которую не удавалось потушить несколько дней. После молебна хранилище ГСМ горело еще 12 суток.