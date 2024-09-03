В Госдуме призвали провести в России «демографическую спецоперацию»

Депутат Госдумы Нина Останина предложила провести в России «демографическую спецоперацию». Об этом сообщает «Общественная служба новостей».
Целью этого она назвала увеличение доли семей с 4–5 детьми до 51%. Сейчас, по словам Останиной, коэффициент рождаемости составляет всего 2,17.
Во время сессии на тему «Демографический суверенитет как основа экономического развития России» директор ВЦИОМ Константин Абрамов также подчеркнул, что необходимо избавиться от «взрослых инфантилов», которые способны нести ответственность «только за себя».
Ранее Останина заявила, что военная операция на территории Украины негативно влияет на рождаемость и качество жизни семей с детьми. Она отметила, что показатели рождаемости за первое полугодие 2024 года даже хуже, чем показатели прошлого года.
Число детей в стране остается неизменным — 30 млн, а рожать отваживаются только те семьи, в которых уже есть опыт воспитания ребенка, считает депутатка.