Глава ВЦИОМ раскритиковал чиновниц, которые заводят собачек, а не детей

Гендиректор ВЦИОМ раскритиковал чиновниц, которые приходят на работу с собачками, а не с детьми. Он уверен, что ведомственные сотрудники должны «не просто говорить» об этой проблеме, но и «стать драйвером» позитивных изменений, подавать пример. Об этом он заявил во время сессии Восточного экономического форума, его слова приводит РБК.

«Мы сталкиваемся с тем, что целое агентство, которое занимается молодежной политикой [Росмолодежь], если к ним приезжаешь на форум, то у них большое количество молодых, красивых девушек и женщин — без семьи, без детей, но с собачками на работе», — указал на проблему глава социологической службы Константин Абрамов.

«То есть раньше у нас приводили на работу детей — это нормально, дети — они были везде, это считалось хорошо. <…> Вы, господа чиновники и бюрократы, лидеры изменений в России, должны показывать пример, начиная с себя», — добавил он.

Нежелание молодых россиян рожать социолог связал с «идеологией потребительства», «желанием пожить для себя», а также с убеждением, что «мы никому ничего не должны, а все должны нам».

Абрамов вспомнил данные мартовского опроса студентов вузов об основных барьерах при планировании детей. 72% участниц в нем назвали желание пожить для себя, также в топ попали «патологическая неготовность к родительству», «приоритет на построении карьеры» и «экономическая ситуация в стране».