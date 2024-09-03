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Минюст исключил из списка иноагентов четверть лиц. Большинство из них — ликвидированные организации

Вчера в 15:06
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Минюст исключил из реестра иностранных агентов 209 человек — четверть от общего числа включенных в него лиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра юстиции России Константина Чуйченко.

«На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре. Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо. Это значит, что Минюст проверил достоверность указанных в заявлении сведений и установил отсутствие признаков иностранного агента», — заявил он на коллегии ведомства.

По словам Чуйченко, закон предусматривает простую процедуру выхода из реестра иностранных агентов. «Для этого достаточно установить факт прекращения деятельности по совокупности признаков иностранного агента, тогда лицо будет исключено из реестра. Такая процедура может быть инициирована как самим иностранным агентом, так и Минюстом России», — сказал министр.

Он отметил, что сейчас около 10 человек, включенных в реестр иноагентов, проходят процедуру исключения из реестра. «Важно подчеркнуть, что закон предусматривает право обжалования в судебном порядке решений о включении в реестр иностранных агентов», — добавил Чуйченко.

Министр не уточнил, каких именно лиц исключили и на каком основании. В прошлом году ТАСС отмечал, что большинство иноагентов исключаются из реестра в связи с ликвидацией юридического лица. По подсчетам «ОВД-инфо»*, после включения в реестр Минюста решения о ликвидации или реорганизации приняли 142 объединения.

«Первый отдел»* пишет, что из 209 исключенных «лиц», 198 — не люди, а объединения. По данным правозащитного проекта, из 465 физических лиц, внесенных в реестр, исключены из него лишь 13, то есть менее 3%.

Минюст России ведет реестр иностранных агентов с 2012 года. С 2017 года в него начали включать СМИ, а с 2020-го — физических лиц. В 2022 году ведомство объединило реестры в единый список. Сейчас в нем 850 лиц, включая вышедших.

Основанием для включения в реестр может стать получение иностранного финансирования или нахождение под «иностранным влиянием», определение которого в законе прописано расплывчато.

Статус иноагента, помимо прочих ограничений, запрещает вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях, организовывать публичные мероприятия и размещать рекламу.

* «ОВД-Инфо» и «Первый отдел» внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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