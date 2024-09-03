В Тюмени гадалка обманула клиентку и общалась с ней от имени привороженного мужчины

Тюменская гадалка обманывала клиентку и писала ей, представляясь привороженным мужчиной. О мошеннической схеме рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

36-летняя ясновидящая нашла клиентку в групповом чате в мессенджере. В числе прочего женщина предлагала ритуальные обряды по гаданию, снятию порчи и привороту мужчины.

«При этом обвиняемая заявленными экстрасенсорными способностями не обладала», — отметили представители ведомства.

Потерпевшая приобрела у обманщицы ряд услуг и через какое‑то время получила сообщение от возлюбленного. На самом деле вместо мужчины с ней общалась гадалка, но клиентка не почувствовала подвоха. Под видом привороженного ясновидящая просила у клиентки финансовую помощь под надуманными предлогами, таким образом ей удалось выманить более 200 тыс. рублей.

На чем попалась преступница, не уточняется. Однако в итоге на нее завели уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба (части 1 и 2 ст. 159 УК РФ). По этой статье обвиняемой грозит тюремный срок до двух лет.