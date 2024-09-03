Афганские женщины поют в знак протеста против новых законов талибов*

Афганские женщины внутри страны и за ее пределами выкладывают ролики, на которых они поют. Так афганки протестуют против новых законов «Талибана»*, которые запрещают женщинам выступать в публичных местах, сообщает The Guardian.

Свои ролики протестующие афганки сопровождают такими тегами, как #Мой голос не запрещен и #Нет Талибану.

Одна из девушек для участия в акции выбрала песню, в которой есть такие слова: «Я не слабая ива, что дрожит на ветру. Я из Афганистана». После публикации ролика она заявила: «Никакая команда, система или мужчина не смогут закрыть рот афганской женщине».

Афганка Хода Хамош, которая живет в Норвегии, присоединилась к акции, чтобы показать, что «женщины — не просто несколько личностей, которых можно стереть». «Мы не выходим на поле не с оружием, а с нашим голосом», — отметила она.

В прошлом месяце талибы опубликовали новые законы о пороках и добродетелях, которые занимают 114 страниц и включают 35 статей. Документ запрещает женщинам петь и читать вслух на публике, объясняя это тем, что их голос интимен. Женщин также обязали закрывать лицо и тело в общественных местах и не смотреть на незнакомых мужчин, чтобы избежать соблазна.

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал отменить новые законы, назвав их «совершенно нетерпимыми». По мнению пресс-секретаря организации Равины Шамдасани, политика «Талибана» направлена на полное вытеснение женщин из общественной жизни и превращение их в «безгласные тени».