Один из самых страшных педофилов Австралии сознался в десятках изнасилований девочек

В Австралии бывший работник детского центра признал себя виновным в изнасиловании и сексуализированном насилии над десятками девочек, которые были под его опекой. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на суд Квинсленда.

46-летний Эшли Пол Гриффит признался в 307 преступлениях, совершенных в детских садах Австралии и Италии в период с 2003 по 2022 год. Большинство жертв Гриффита были младше 12 лет. Помощнику судьи потребовалось более двух часов, чтобы зачитать все обвинения против него.

Мужчине инкриминируют 28 изнасилований, 190 случаев непристойного поведения, более 70 пунктов изготовления и производства материалов с эксплуатацией детей и один случай их распространения.

На заседании суда присутствовали несколько его жертв и их семьи. Некоторые родители плакали, когда зачитывались имена их детей. «Мы видим, как люди заходят [в детский центр], и я думаю: это случилось с моим ребенком в этой комнате. Это комната ужасов», — рассказала мать одной из девочек. Ее отец добавил, что он не понимает, как педофилу удавалось скрывать свои преступления на протяжении 20 лет.

Гриффита арестовали в августе 2022 года после того, как полиция Австралии обнаружила в даркнете тысячи фотографий и видео, на которых он применяет насилие к детям. Хоть лица из роликов были вырезаны, следователям удалось установить личность преступника, благодаря уникальному набору простыней, которые появлялись на заднем плане видео.