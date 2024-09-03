Один из самых страшных педофилов Австралии сознался в десятках изнасилований девочек

Сегодня / 02:41
Фильм «Квир» Луки Гуаданьино удостоился 11-минутных оваций на Венецианском кинофестивале
Сегодня / 01:46
HBO продаст более 2000 предметов из «Игры престолов». Среди лотов — «Игла» Арьи и платья Дейнерис
Сегодня / 00:51
Элтон Джон потерял зрение в одном глазу из‑за серьезной инфекции
Сегодня / 00:07
Мужчина из Ганы вошел в Книгу рекордов Гиннесса за обнимание дерева. Он не расставался с ним сутки
Вчера / 23:13
Российскую легкоатлетку Татьяну Томашову лишили олимпийской медали из‑за допинга
Вчера / 22:18
Создатель «Южного Парка» признался, что хотел бы уничтожить три сезона шоу
Вчера / 21:58
В России может появиться пиво из Северной Кореи
Вчера / 21:46
Фиби Дайневор снимется с Заком Эфроном в триллере «Знаменитый»
Вчера / 21:29
Себастьян Стэн в образе Дональда Трампа в новом отрывке из фильма «Ученик»
Вчера / 21:20
«Он не болен. Он идеален»: Вышел новый тизер «Джокера: Безумия на двоих»
Вчера / 21:15
Участницу Олимпиады в Париже поджег бойфренд. Девушка получила ожоги 75% тела
Вчера / 20:56
Эми Адамс в трейлере черной комедии «Ночная сучка»
Вчера / 20:41
Екатерина Мизулина подала в суд на Артемия Лебедева и Юрия Дудя*
Вчера / 20:05
22% мужчин готовы оставить работу, если зарплаты девушки хватит на двоих
Вчера / 19:19
Вышел первый тизер сериала «Чужой: Земля»
Вчера / 19:02
Эллен ДеДженерес выпустит последний стендап-спешел, в котором расскажет об уходе из шоу-бизнеса
Вчера / 18:17
На Болотной устроят открытый модный показ под огромным куполом. Для гостей выступит Антоха MC
Вчера / 17:52
У Гавайских островов с яхты спасли женщину, ребенка, кошку и черепаху
Вчера / 17:46
«Сперва тебя придется убить»: вышел трейлер «Улыбки-2»
Вчера / 17:44
Полумна, Джинни и братья Уизли в первом трейлере кондитерского шоу по «Гарри Поттеру»
Вчера / 17:12
Вышел трейлер «Идеальной пары» с Николь Кидман
Вчера / 17:09
В Новосибирске участницу «Пацанок» оскорбили из‑за короткой стрижки, а ее подругу избили
Вчера / 17:03
В Китае задержали скульптора-диссидента Гао Чжэня
Вчера / 16:43
Telegram удалил 25 порнодипфейков и принес извинения властям Южной Кореи
Вчера / 16:13
В Тюмени гадалка обманула клиентку и общалась с ней от имени привороженного мужчины
Вчера / 15:57
Глава Якутии предложил отправлять чиновников на учебу в США, чтобы «учиться у противника»
Вчера / 15:34
Учителя из КНДР начнут учить приморских школьников корейскому
Вчера / 15:19
В Брянске устроили крестный ход для «спасения Отечества и Брянщины от вражеского вторжения»
Вчера / 15:10
В Госдуме призвали провести в России «демографическую спецоперацию»
Вчера / 15:06
Минюст исключил из списка иноагентов четверть лиц. Большинство из них — ликвидированные организации
Вчера / 14:51
Глава ВЦИОМ раскритиковал чиновниц, которые заводят собачек, а не детей
Вчера / 14:03
Афганские женщины поют в знак протеста против новых законов талибов*
Вчера / 12:55
Таможенники задержали бизнесмена, который пытался вывезти в ОАЭ статую медведя-воина
Вчера / 12:46
Макс Корж отменил концерт на стадионе в Алматы
Вчера / 12:00
«Мяу»: Егор Крид вступился за девочку-квадробера, которую осудила на сцене Миа Бойка

Один из самых страшных педофилов Австралии сознался в десятках изнасилований девочек

Вчера в 13:02
Фото: leolintang/Getty Images

В Австралии бывший работник детского центра признал себя виновным в изнасиловании и сексуализированном насилии над десятками девочек, которые были под его опекой. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на суд Квинсленда.

46-летний Эшли Пол Гриффит признался в 307 преступлениях, совершенных в детских садах Австралии и Италии в период с 2003 по 2022 год. Большинство жертв Гриффита были младше 12 лет. Помощнику судьи потребовалось более двух часов, чтобы зачитать все обвинения против него.

Мужчине инкриминируют 28 изнасилований, 190 случаев непристойного поведения, более 70 пунктов изготовления и производства материалов с эксплуатацией детей и один случай их распространения.

На заседании суда присутствовали несколько его жертв и их семьи. Некоторые родители плакали, когда зачитывались имена их детей. «Мы видим, как люди заходят [в детский центр], и я думаю: это случилось с моим ребенком в этой комнате. Это комната ужасов», — рассказала мать одной из девочек. Ее отец добавил, что он не понимает, как педофилу удавалось скрывать свои преступления на протяжении 20 лет.

Гриффита арестовали в августе 2022 года после того, как полиция Австралии обнаружила в даркнете тысячи фотографий и видео, на которых он применяет насилие к детям. Хоть лица из роликов были вырезаны, следователям удалось установить личность преступника, благодаря уникальному набору простыней, которые появлялись на заднем плане видео.

В ноябре прошлого года Гриффиту предъявили обвинения в 1600 преступлениях сексуального характера в отношении детей, но большинство из них затем были сняты. В полиции описывали Гриффита как одного из самых страшных педофилов Австралии.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами