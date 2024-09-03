Макс Корж отменил концерт на стадионе в Алматы

Макс Корж отменил концерт в Алматы. Выступление должно было состояться на Центральном стадионе 5 октября. Об этом рэпер написал в телеграм-канале.
«Братики и сестрички! Делали все возможное, чтобы успеть с вами встретиться в этом году, но в этот раз удача не на нашей стороне. По техническим причинам проведение концерта не представляется возможным», — говорится в посте.
«Постоянно всплывают матчи, которые не дают достаточного количества дней, чтобы подготовить все к мощному отрыву. Несмотря на суету перед стартом, делать сам концерт абы как мы точно не будем», — пояснил артист.
«Сама идея встретиться в Алматы была ******** [классная]. Количество желающих мы тоже видим. Нужны более стабильные условия», — заканчивается пост.
Стадионное шоу Корж анонсировал 22 августа, собирался провести его 28 сентября и продать десятки тысяч билетов всего за месяц. Однако мероприятие пришлось перенести: установленная сцена помешала бы сыграть на поле матч финала Кубка Казахстана по футболу.
Позже белорусский артист объявил о переносе на 5 октября. 3 сентября билеты должны были поступить в продажу, но вместо этого план был отменен.
Распродать билеты на стадионное мероприятие всего за месяц — непростая задача. В этом году Корж дал два концерта: в Праге и Таллине. Выступление в Чехии на 20-тысячной арене он анонсировал за полгода, шоу в Эстонии на стадионе в 15 тыс. зрителей — за полтора месяца. Стадион в Алматы вмещает больше обеих площадок — 23 тыс.
Вчера свое выступление в Казахстане отменила группа Placebo. Коллектив собирался приехать на фестиваль Park Live, но отказался от планов из‑за «косвенных причин, не связанных с профессионализмом организаторов».