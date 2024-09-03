Макс Корж отменил концерт на стадионе в Алматы

Макс Корж отменил концерт в Алматы. Выступление должно было состояться на Центральном стадионе 5 октября. Об этом рэпер написал в телеграм-канале.

«Братики и сестрички! Делали все возможное, чтобы успеть с вами встретиться в этом году, но в этот раз удача не на нашей стороне. По техническим причинам проведение концерта не представляется возможным», — говорится в посте.