Таможенники задержали бизнесмена, который пытался вывезти в ОАЭ статую медведя-воина

Балтийские таможенники задержали статую медведя из дериватов, которую местный предприниматель пытался вывезти в ОАЭ. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.
Статуя медведя-воина в доспехах была сделана из различных частей животных, в том числе из шкуры бурого медведя. Он находится под угрозой исчезновения.
По данным ФТС, для вывоза из России дериватов животного требуется разрешение на экспорт. Однако у мужчины соответствующие документы отсутствовали.
Предприниматель также пытался вывезти и другие фигуры, изображающие животных и вымышленных существ. Полиция возбудила административное дело. Бизнесмену грозит штраф с возможной конфискацией.