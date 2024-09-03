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Таможенники задержали бизнесмена, который пытался вывезти в ОАЭ статую медведя-воина

Вчера в 12:55
Фото: ФТС

Балтийские таможенники задержали статую медведя из дериватов, которую местный предприниматель пытался вывезти в ОАЭ. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

Статуя медведя-воина в доспехах была сделана из различных частей животных, в том числе из шкуры бурого медведя. Он находится под угрозой исчезновения.

По данным ФТС, для вывоза из России дериватов животного требуется разрешение на экспорт. Однако у мужчины соответствующие документы отсутствовали.

Предприниматель также пытался вывезти и другие фигуры, изображающие животных и вымышленных существ. Полиция возбудила административное дело. Бизнесмену грозит штраф с возможной конфискацией.

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