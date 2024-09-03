«Мяу»: Егор Крид вступился за девочку-квадробера, которую осудила на сцене Миа Бойка

«Увидел видео, на котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице… И публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек, да и в целом я против любого публичного осуждения людей за их увлечения, особенно если это касается деток с неокрепшей психикой. Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — подписал видео певец и призвал быть добрее.