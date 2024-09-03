«Мяу»: Егор Крид вступился за девочку-квадробера, которую осудила на сцене Миа Бойка

Егор Крид записал тикток в поддержку девочки, которую за ее увлечение квадробикой осудила во время концерта певица Миа Бойка. В ролике Крид сам надел маску кошки.
«Увидел видео, на котором осуждают маленькую девочку за маску кошечки на лице… И публично смеются над ней за то, что она квадробер. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное. Мы все в детстве играли в кошечек и собачек, да и в целом я против любого публичного осуждения людей за их увлечения, особенно если это касается деток с неокрепшей психикой. Это видео в поддержку девочки и всех квадроберов! Мяу», — подписал видео певец и призвал быть добрее.
Бойка ответила Криду в комментариях под его тиктоком: «Главное свой трек подставить».
Накануне Миа Бойка выложила у себя в тиктоке фрагмент выступления, где она осуждает девочку-квадробера, которую вывели на сцену. «Ты у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — интересуется артистка, а узнав, что юная фанатка занимается квадробикой, говорит: «Но ты же человек, ты же красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?» Поклонница отвечает, едва сдерживая слезы: «Ну просто некоторым нравится, я решила тоже заниматься».
В соцсетях певицу раскритиковали, посчитав, что ее слова могут травмировать девочку, привести к социофобии и боязни сцены. «Приходите на концерт любимого исполнителя, а он опускает вас перед всеми остальными», — написал один из комментаторов.
Бойка на поток хейта ответила у себя в телеграм-канале: «Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность».