Ридли Скотт не обсуждал «Гладиатора-2» с Расселлом Кроу: «А зачем? Его персонаж умер»

Ридли Скотт признался, что не обсуждал с Расселлом Кроу сиквел «Гладиатора». Режиссер не стал этого делать, потому что главный герой оригинального фильма умер в конце. Об этом он рассказал в беседе с журналом Empire, цитату приводит ScreenRant.

«Честно говоря, сюжет [продолжения] все это время был у нас под носом. Он был настолько очевиден, что даже казался нам слишком простым», — поделился постановщик.

«Я все еще считаю [Расселла Кроу] одним из лучших актеров на свете. Надеюсь, что у нас хорошие отношения и они останутся такими, если он не будет ныть. Зачем мне с ним консультироваться? Он же умер!» — удивился он.

В середине июня новозеландский актер признался, что чувствует себя «немного дискомфортно» из‑за неучастия в работе над продолжением одной из ключевых себя ролей в Голливуде.

«Конечно, мой персонаж мертв, и у меня нет права голоса в том, что сейчас делается. Но я слышал пару вещей и говорил: „Нет, нет, нет, это не в моральных правилах этого конкретного персонажа“», — говорил тогда Кроу.

Фильм «Гладиатор» вышел на экраны в 2000 году. В нем Кроу сыграл полководца Максимуса, который оказывается на гладиаторской арене по воле коварного императора Комода.

«Гладиатор-2» расскажет о племяннике Комода — Люции. Его роль исполнит Пол Мескаль («Солнце мое», «Нормальные люди»). Режиссером сиквела, как и оригинального фильма, будет Ридли Скотт. Премьера назначена на 22 ноября.