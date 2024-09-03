Бритни Спирс опровергла разработку байопика о себе

Бритни Спирс опровергла экранизацию своих мемуаров «Женщина во мне». Вместо этого она работает над другой художественной картиной. Об этом артистка рассказала в посте подписчикам своего инстаграма*.

«Проект, над которым я могу поработать, это не байопик… Это вымышленный мюзикл, где я играю крайне умного персонажа!!! Мне так приятно оказаться в компании [режиссера] Джона Чу!!!» — написала певица.

О том, что постановщик «Безумно богатых азиатов» разрабатывает именно фильм по мемуарам, в начале августа сообщил Variety. По информации издания, студия Universal приобрела права на книгу и пригласила в проект Чу и продюсера Марка Платта, совместно с которыми уже работает над дилогией мюзиклов «Злая» с Арианой Гранде.

Тогда Спирс не опровергла информацию издания, но подтвердила, что сотрудничает с Платтом в создании «секретного проекта».

Бритни выпустила книгу мемуаров в октябре 2023 года. Только в США продали более 2,5 млн копий издания. Аудиоверсию биографии озвучила номинантка на премию «Оскар» Мишель Уильямс.

В книге Спирс поделилась воспоминаниями о своем пути к славе, а также подробно рассказала о музыкальной карьере и отношениях с членами семьи. В своих мемуарах певица без прикрас поведала о самых тяжелых и пугающих периодах в своей жизни.