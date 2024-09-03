Из зоопарка Торонто орангутан сбежал, выполнив акробатический трюк

Инцидент произошел 29 августа. Благодаря видео и фотографиям удалось установить, как именно орангутан сбежал из вольера. Кембали находился на одной из башен в открытой части зоопарка. Затем он выполнил акробатический трюк, напоминающий колесо, чтобы перепрыгнуть через ограждение, установленное на вершине башни для предотвращения побегов обитателей зоопарка. После этого орангутан прошелся по канату, обогнул провод около вершины башни и спустился.