Из зоопарка Торонто орангутан сбежал, выполнив акробатический трюк

Из зоопарка в канадском Торонто сбежал 16-летний суматранский орангутан Кембали. Его удалось вернуть в вольер «без происшествий», сообщает CTV News.
Инцидент произошел 29 августа. Благодаря видео и фотографиям удалось установить, как именно орангутан сбежал из вольера. Кембали находился на одной из башен в открытой части зоопарка. Затем он выполнил акробатический трюк, напоминающий колесо, чтобы перепрыгнуть через ограждение, установленное на вершине башни для предотвращения побегов обитателей зоопарка. После этого орангутан прошелся по канату, обогнул провод около вершины башни и спустился.
Для сотрудников зоопарка регулярно проводят учения на такие случаи, и они смогли быстро среагировать. Сбежавшего Кембали благополучно поймали и вернули в вольер. По словам директора по уходу за дикими животными зоопарка, побег завершился «наилучшим возможным исходом».
Сотрудники описывают Кембали как «свободолюбивое животное, которое умеет находить радость в каждом моменте». «Этот сгусток энергии любит высоко и быстро раскачиваться на качелях по всей экспозиции или висеть вниз головой и эффектно падать на землю», — отметили в зоопарке.
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