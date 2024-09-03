Суд в Петербурге обязал киллера вернуть деньги, полученные им за выполнение заказа на убийство

Невский районный суд Петербурга взыскал с осужденного за заказное убийство Евгения Попова 628,5 тыс. рублей, которые он получил за выполнение заказа. Средства направят в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В своем решении суд сослался на статью 169 Гражданского кодекса — о недействительности сделки, совершенной с целью, противоположной основам правопорядка или нравственности. Помимо денег за выполнение заказа киллера также обязали выплатить госпошлину в размере 9485 рублей.

В 2010 году Попов, согласно решению суда, получил 30 тыс. рублей за избиение предпринимателя Михаила Кускова и еще 15 тыс. долларов за его убийство. Заказчиком выступил Борис Клементов, который хотел похитить у Кускова — своего бизнес-партнера — 10 млн рублей.

В мае 2010 года Попов, бывший тогда старшим оперуполномоченным петербургского уголовного розыска, вместе с двумя сообщниками похитили Кускова. Предпринимателя под угрозой убийства заставили подписать поддельные договор займа и долговые расписки, в которых утверждалось, что тот взял 10 млн рублей в долг.

Однако квартиру Кускова в счет долга изъять не получилось, так как она была его единственным жильем, и злоумышленники решили убить предпринимателя. В ноябре 2010-го на него напали с ножом и монтировкой, бизнесмен погиб.