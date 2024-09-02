Педро Альмодовар заявил, что эвтаназия должна быть доступна по всему миру

Испанский режиссер Педро Альмодовар, известный по фильмам «Все о моей матери» и «Кожа, в которой я живу», поддержал право людей на эвтаназию — добровольный уход из жизни при неизлечимых и мучительных заболеваниях. Об этом написал Independent.

Кинематографист заявил, что процедура эвтаназии должна быть доступна по всему миру. «Это должно быть регламентировано, и врачу должно быть позволено помочь своему пациенту», — отметил Альмодовар.

Теме необходимости эвтаназии посвящен последний фильм режиссера «Комната по соседству». Главные роли в нем исполнили Джулианна Мур и Тильда Суинтон. Им и Альмодовару аплодировали 18 минут на премьере картины в Венеции.

Лента рассказывает о двух подругах, которые воссоединяются после долгих лет разлуки. Женщины погружаются в свое прошлое и решаются на отчаянный шаг — прервать затянувшиеся страдания одной из них. «Им приходится вести себя так, будто они преступники», — пояснил режиссер.

«Это то, чем мы восхищаемя в героине Тильды, она решает, что избавиться от рака можно, только приняв решение, которое она и принимает», — говорил Альмодовар ранее в интервью Variety.