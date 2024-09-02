Звезда «Короны» и «Дома Дракона» Мэтт Смит выступил против триггер ворнингов на телевидении

Британский актер Мэтт Смит, известный по сериалам «Корона» и «Дом Дракона», высказался в интервью The Times против использования триггер ворнингов (предупреждений о чувствительном или шокирующем контенте) на телевидении.

По мнению Смита, отсеивание потенциально неприятного контента снижает качество повествования для аудитории. «Слишком тщательно следит за историями и бояться их публиковать из‑за климата — это позор», — подчеркнул артист.

«Не уверен, что я согласен с триггер ворнингами. Это нормально — чувствовать себя некомфортно или быть спровоцированным, когда смотришь фильм или пьесу», — сказал Смит.

Он отметил, что ему не нравится упрощения в искусстве. Они вызывают у актера беспокойство. «Мы говорим зрителям, что они испугаются еще до того, как они что‑то посмотрят», — посетовал Смит.

Смит не единственный артист, которому не травятся предупреждения о триггерах. Ранее Джуди Денч признавалась, что была удивлена о существовании триггер ворнингов. А Рэйф Файнс утверждал, что нынешняя аудитория «размякла».